تزوليس سجل أول أهدافه.. أرسنال يتفوق على جيرونا برباعية

الأحد، 02 أغسطس 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال

حقق أرسنال الإنجليزي فوزا كبيرا على جيرونا الإسباني برباعية مقابل هدف في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل.

وشهد اللقاء مشاركة كريستوس تزوليس الوافد الجديد وتوقيعه على أول الأهداف بقميص الجنرز.

وتقدم أرسنال مبكرا بهدف من كاي هافيرتز بعدما انفرد إثر بينية رائعة وسجل في الدقيقة 15.

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ووقّع تزوليس على أول أهدافه مع أرسنال بتصويبة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 30.

وفي بداية الشوط الثاني تقلص الفارق بهدف من أرناو مارتينيز برأسية في الدقيقة 50.

وبعد سلسلة تمريرات أطلق أليكس دوان تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وبعد دقيقتين استغل جابرييل جيسوس الخطأ وأضاف الرابع لأرسنال

ويستعد أرسنال لاحقا لمواجهة ريال بيتيس الإسباني يوم الأربعاء المقبل في دبلن بأيرلندا.

ثم يواحه بوروسيا دورتموند الألماني في التاسع من أغسطس ثم كومو الإيطالي بعد 3 أيام.

ويستهل أرسنال موسمه بلقاء مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس في درع المجتمع.

ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بورنموث يوم 21 أغسطس الجاري.

أرسنال جيرونا
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