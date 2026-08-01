الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري

السبت، 01 أغسطس 2026 - 22:05

كتب : FilGoal

سيف سفاجا

أعلن نادي إنبي إعارة لاعبه سيف سفاجا إلى نادي شباب تموشنت الجزائري لمدة موسم واحد.

وأصبح سفاجا ثاني لاعب مصري ينضم للفريق الصاعد للدوري الجزائري بعد محمد زعلوك. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه

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يتمنى نادي إنبي للاعبه سيف سفاجا كل التوفيق والنجاح خلال فترة إعارته إلى نادي شباب تموشنت الجزائري لمدة موسم واحد.

متمنيا له تقديم مستويات مميزة وتحقيق تجربة احترافية ناجحة تساهم في مواصلة تطوره وإبراز إمكاناته، وأن يعود أكثر خبرة وقوة لمواصلة مشواره مع ناديه.

وسيلعب شباب تموشنت بدوري الدرجة الأولى الجزائري خلال الموسم المقبل بعد الصعود حديثا من الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يعرف النادي الجزائري جدول مباريات يوم الإثنين المقبل عقب إقامة قرعة الموسم الجديد محليا.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما يستطيع أيضا اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع.

واكتفى سفاجا بالمشاركة لمدة 94 دقيقة فقط خلال 5 مباريات بقميص الفريق البترولي.

وسبق أن أعير سفاجا إلى فريق وي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولعب سفاجا لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما وساهم في تحقيق المركز الرابع في أمم إفريقيا 2025.

وشارك في مباراتين ضد اليابان وتشيلي في كأس العالم 2025 للشباب.

سيف سفاجا إنبي شباب تموشنت الجزائري
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