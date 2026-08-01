الثاني بعد زعلوك.. إنبي يعلن إعارة سفاجا إلى تموشنت الجزائري

أعلن نادي إنبي إعارة لاعبه سيف سفاجا إلى نادي شباب تموشنت الجزائري لمدة موسم واحد.

وأصبح سفاجا ثاني لاعب مصري ينضم للفريق الصاعد للدوري الجزائري بعد محمد زعلوك. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه

يتمنى نادي إنبي للاعبه سيف سفاجا كل التوفيق والنجاح خلال فترة إعارته إلى نادي شباب تموشنت الجزائري لمدة موسم واحد.

متمنيا له تقديم مستويات مميزة وتحقيق تجربة احترافية ناجحة تساهم في مواصلة تطوره وإبراز إمكاناته، وأن يعود أكثر خبرة وقوة لمواصلة مشواره مع ناديه.

بالتوفيق يا سيف 💙 كل التوفيق للاعبنا سيف سفاجا في فترة إعارته إلى نادي شباب تموشنت الجزائري لمدة موسم واحد. نتمنى لك تجربة ناجحة مليئة بالتطور والإنجازات، وأن تواصل تقديم أفضل مستوياتك، وتعود أقوى لمواصلة مشوارك مع نادي إنبي.#نادى_إنبى | #نصنع_نجوم | #CR_Témouchent pic.twitter.com/tYmStex2qy — Enppi Club (@Enppi_Club) August 1, 2026

وسيلعب شباب تموشنت بدوري الدرجة الأولى الجزائري خلال الموسم المقبل بعد الصعود حديثا من الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يعرف النادي الجزائري جدول مباريات يوم الإثنين المقبل عقب إقامة قرعة الموسم الجديد محليا.