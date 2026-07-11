شباب تموشنت الجزائري يضم محمد زعلوك

أعلن نادي شباب تموشنت الجزائري تعاقده مع محمد زعلوك لاعب الأهلي السابق.

محمد زعلوك النادي : الأهلي الأهلي

وانضم زعلوك شباب تموشنت في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وأعلن تموشنت عن الصفقة برفقة 9 لاعبين جدد تعاقد الفريق معهم لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وسيلعب شباب تموشنت بدوري الدرجة الأولى الجزائري خلال الموسم المقبل بعد الصعود حديثا من الدرجة الثانية.

وانضم زعلوك للأهلي في 2022 قادما من وادي دجلة.

وسبق له اللعب ضمن صفوف مودرن سبورت في 2024 على سبيل الإعارة.

وسبق لزعلوك المشاركة في 6 مباريات بقميص الفريق الأول للأهلي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وشارك زعلوك في 16 مباراة سابقة بقميص منتخب مصر للشباب وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

وسبق لصاحب الـ 21 عاما المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.