رئيس طرابزون سبور التركي يكشف حقيقة الاتفاق مع صلاح

كشف إرتوغرول دوغان رئيس طرابزون سبور التركي حقيقة الاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : لاعب حر طرابزون سبور

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن اقتراب طرابزون سبور من التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول السابق. (طالع التفاصيل)

وقال إرتوغرول دوغان رئيس طرابزون سبور عبر قناة aspor التركية: "تتردد الكثير من الأنباء، لكن لا يوجد أي اتفاق مع محمد صلاح. لا توجد أي خطة لوصول صلاح إلى طرابزون غدا، ولو كانت هناك ترتيبات من هذا النوع لأعلناها لوسائل الإعلام والجماهير".

وأضاف "من لا يرغب في التعاقد مع لاعب مثل محمد صلاح؟ أنا أيضا أتمنى ذلك، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق".

وتابع "لا أريد الحديث عما إذا كنا قد تواصلنا مع محمد صلاح أم لا. بصفتي رئيسا للنادي، يجب أن أحرص على مصالح طرابزون سبور، ولذلك علينا أن ننتقي كلماتنا بعناية".

وشدد "إذا طرأ أي جديد بشأن الصفقات، فسنبلغ جماهيرنا والرأي العام على الفور".

ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وسبق أن ارتدى محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبد العزيز قميص طرابزون سبور.

ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القبل بداية من الملحق المؤهل للدور الرئيسي.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

وأنهى طرابزون سبور الدوري التركي بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.