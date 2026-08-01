أحمد حسن لـ في الجول: أنصح صلاح بالانتقال لبشكتاش.. والدوري التركي قوي بدنيا

السبت، 01 أغسطس 2026 - 14:17

كتب : محمد سمير

محمد صلاح - بشكتاش

قدم أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق ولاعب بشكتاش السابق، النصيحة لمحمد صلاح بشأن إمكانية انتقاله للدوري التركي.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

أحمد حسن

النادي : معتزل

بشكتاش

وأشار موقع فوت ميركاتو إلى أن طرازبون سبور قد اقترب من التوصل لاتفاق مع صلاح بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى بشكتاش.

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وقال حسن لـ FilGoal.com: "أشعر أن محمد صلاح لديه رغبة قوية في الانضمام إلى الدوري التركي، وفي الحقيقة هو دوري عنيف وقوي من الناحية البدنية وتنافسي جدا وليس سهلا كما يتصور البعض".

وتابع "الخطوة الأفضل لصلاح؟ في البداية صلاح نفسه هو الأكثر إدراكا بموقفه ورغبته وهو من يحدد مصيره، لكن إذا طلب رأيي بشكل شخصي للمفاضلة بين انتقاله إلى بشكتاش أو طرابزون سأنصحه بالانضمام إلى بشكتاش حتى لو كان العرض المالي أقل من طرابزون، لأن بشكتاش ناد يتمتع بجماهيرية كبيرة وينافس دائما على الألقاب وهو ما يناسب صلاح في رأيي الشخصي".

وأضاف "علمت أن بشكتاش كان قد توصل لاتفاق لضم صلاح مع ترحيب وتدخل من رجال أعمال لإتمام هذه الصفقة القياسية حتى أنه كان قد تم الترتيب لتقديمه وتنسيق كل شيء لكن تعطلت الأمور بسبب مطالب وكيله رامي عباس بشأن عمولته وهو ما أجل الإعلان الرسمي وقتها".

ورحل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات بقميص الفريق.

ويشارك طرابزون في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.

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