"لحظات الوحدة دفعتني لاتخاذ القرار الصعب".. هوجو بروس يعلن رحيله عن جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا، رحيله رسميا عن منصبه.

وترك هوجو بروس منتخب جنوب إفريقيا، بعد 5 سنوات كأطول مدة استمر فيها مدرب في تاريخ بافانا بافانا.

ونجح بروس في قيادة منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم، وكذلك التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.

وألقى هوجو بروس كلمة وداعية في المؤتمر الصحفي الأخير له.

وجاءت كلمة بروس كالتالي:

لقد دفعتني فترات الغياب عن عائلتي ولحظات الوحدة في جنوب أفريقيا إلى اتخاذ هذا القرار الصعب؛ فالتأهل لكأس العالم -بعد 40 عاماً من مشاركتي كلاعب مع المنتخب البلجيكي في نسخة عام 1986- جعل المشهد مكتملا، ولهذا السبب، لن أقوم بتمديد عقدي؛ فقد كنت واضحاً بشأن المسار الذي أردت اتباعه منذ قبولي المهمة، ورغم الانتقادات القاسية التي واجهتها، إلا أنني حظيت بدعم طاقم عمل رائع.

لقد كانت سنوات مذهلة بالنسبة لي، تخللتها محطات بارزة ولحظات فريدة؛ إذ عملت مع أشخاص هم الأفضل في مجالهم، ومع أفراد كانوا غرباء ثم أصبحوا أصدقاء مدى الحياة. أود أن أشكرهم على كل شيء، فلولاهم لما تحقق كل هذا؛ فلم أشعر طوال مسيرتي التدريبية التي امتدت لثلاثين عاماً بمثل هذا القدر الكبير من الاحترام والامتنان. سأظل أعتز بهؤلاء الأشخاص طوال حياتي.

أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني للفريق ولتفانيهم؛ كما أشكر اللاعبين على الثقة التي أولوها لي، سواء كمدرب أو كشخص.

لقد نجحنا معاً في ترسيخ هوية "بافانا بافانا" المميزة، وحققنا إنجازات بارزة شملت الفوز بالميدالية البرونزية في أفريقيا، وبلوغ الدور الثاني في كأس العالم، وتقديم العديد من المباريات الرائعة.

لقد أعدنا الحياة لكرة القدم في جنوب أفريقيا، وعادت الجماهير لتملأ المدرجات، مما أسعد هذا البلد الرائع.

يحتل منتخب "بافانا بافانا" اليوم المركز 54 في التصنيف العالمي، وهو يقف الآن عند مفترق طرق؛ فقد أثبت الفريق أنه قطع خطوات كبيرة نحو ترسيخ مكانته المرموقة في القارة الأفريقية. ومن الضروري الآن منح اللاعبين في جنوب أفريقيا فرصاً للمشاركة في منافسات عالية المستوى، ورفع المعايير في الدوري المحلي وفي أساليب الإدارة، فضلاً عن ضرورة تبني اللاعبين لعقلية أكثر احترافية.

ومن أعماق قلبي، آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للمنتخب، وأن تُتخذ الخطوات اللازمة لمواصلة التطور والتحسن.

كما أتمنى كل التوفيق لمن سيخلفني في هذه المهمة، وآمل أن ينجحوا في قطع تلك الخطوة الأخيرة والمهمة.

أود أيضاً أن أشكر وزير الرياضة على دعمه غير المشروط وحماسه والتزامه تجاه المنتخب.

وأخيراً وليس آخراً، أتوجه بالشكر إلى السيد داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، على دعمه المطلق وثقته بي كمدرب طوال السنوات الخمس الماضية؛ ولن أنسى أبداً تلك اللحظة التي تحدثت فيها معه حينما كنت أشعر بالشك بشأن مستقبلي كمدرب دائم لمنتخب "بافانا بافانا"، إذ قال لي: "مهما قالوا أو كتبوا، فأنا أعلم ما تقوم به؛ واصل عملك، فلديك دعمي الكامل". لقد كانت تلك بداية رحلة رائعة.