في الجول يكشف بنود الجلسة المنتظرة بين حسام حسن ولجنة اتحاد الكرة

تعقد اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر اجتماعا خلال أيام لحسم بنود تجديد تعاقده.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة ستناقش مع حسام حسن بنود تجديد تعاقده وجهاز الفني والرواتب الجديدة، بالإضافة لملف المباراتين الوديتين في التوقف الدولي المقبل.

وتضم اللجنة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، طارق أبو العينين وحمادة الشربيني عضوا مجلس الإدارة، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.