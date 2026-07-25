اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن

السبت، 25 يوليه 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن في منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

وسبق أن أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وكشف بيان اتحاد الكرة أن اللجنة ستضم كل من خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، طارق أبو العينين وحمادة الشربيني عضوا مجلس الإدارة، لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن.

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وستعرض اللجنة ما تتوصل إليه من بنود على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

حسام حسن منتخب مصر
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