إنفانتينو: شركة فيفا مجرد عرض وليس إلزاما.. وسنناقش القرار مع الجميع

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مبادرة FIFA Forward Enterprise اقتراح وليس إلزاما للاتحادات الأعضاء، وفتح باب المناقشة.

وقُوبل طلب فيفا بإطلاق شركة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، يتم الاستثمار فيها بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة، بالرفض من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والآسيوي. (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) دراسة الفكرة في اجتماع اللجنة التنفيذية. (طالع التفاصيل)

وأوضح جياني إنفانتينو رئيس فيفا عبر حسابه على "إنستجرام"

"مبادرة FIFA Forward Enterprise هي اقتراح وفرصة، وجزء من عملية تشاور ديمقراطية مع الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​في فيفا ومجلس فيفا.

في حال الموافقة، ستصبح شركة تابعة مملوكة ومدارة من قبل فيفا، مما يعزز عمليات فيفا التجارية وتنظيم الفعاليات من خلال تسويق وتنظيم جميع المسابقات التي تملكها فيفا، بالإضافة إلى الرعاية والبث والترخيص والمشاريع الجديدة، لصالح الاتحادات الأعضاء في فيفا، ويفتح آفاقا لقيمة تجارية لم تُستغل سابقا.

يُعدّ تعزيز الجانب التجاري للعبة الخطوة الطبيعية التالية في تطور فيفا بعد عقد من إصلاحات الحوكمة والتطوير الموسّع. من خلال برنامج FIFA Forward، سيرتفع التمويل من 8 ملايين دولار أمريكي إلى 20 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد عضو في فيفا، مع إمكانية الحصول على 20 مليون دولار أمريكي إضافية من خلال برنامج FIFA Fast Forward الجديد.

هذه فرصة ذهبية لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم حول العالم. لكنها مجرد عرض، وليست إلزاما. الخيار يعود إلى اتحاداتنا الأعضاء في الفيفا، ونحن هنا لمناقشته مع الجميع".

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فيفا أشار في بيانه أن "سيمنح الاتحادات الأعضاء الـ 211 فرصة المشاركة في برنامج FIFA Fast-Forward (FFP) للحصول على تمويل رأسمالي يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي لمرة واحدة. وستكون المشاركة طوعية بالكامل، ولن يُلزم أي اتحاد عضو بالمشاركة".

وشدد على إنه "سيتم إعادة استثمار أي فوائد صافية من شركة FFE بالكامل في كرة القدم".

ويرغب فيفا إنشاء شركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى. بعد المكاسب المالية الضخمة من بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت بأمريكا وكندا والمكسيك.