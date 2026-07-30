الزمالك: هذه حقيقة تأخر اللاعبين عن المشاركة في المعسكر.. وسنتدرب خارج ميت عقبة

أعلن ماهر غريب مدير إدارة الإعلام في الزمالك أن الفريق سيخوض تدريباته خارج ملعب النادي في ميت عقبة الموسم المقبل، ورد على ما أُثير حول تأخر انطلاق المعسكر بسبب مستحقات اللاعبين.

ورحل جون إدوارد من منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، وأعلن النادي استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق.

وقال مدير إدارة الإعلام في الزمالك عبر قناة مودرن: " هناك تقدير من مجلس الإدارة لما قدمه جون إدوارد، وسنعقد حفل تكريم له بعد أيام تقديرا لما قدمه للنادي، الأمر لم يكن خلاف حاد كما أشيع وعلاقة جميع الأطراف رائعة، والبيان الذي صدر يعبر عن التقدير والاحترام".

وشدد "ما يتم تداوله حول هوية المدير الرياضي الجديد للزمالك غير صحيح، وعند التوصل لاتفاق سيتم الإعلان عن الاسم الجديد".

وأوضح "لاعبو الزمالك لن يعودوا للتدرب في ملعب ميت عقبة، وسنعقد معسكرا مغلقا الأسبوع المقبل في العاصمة الإدارية، وبعدها سنتدرب بشكل يومي في ملعب آخر غير الكلية الحربية، وفي الأغلب سيكون في الدفاع الجوي".

وأضاف "اللاعبون لهم حقوق مادية وسيحصلون عليها، وما أُثير عن رفض اللاعبين المشاركة في التدريبات قبل الحصول على مستحقاتهم لم يحدث، ومشاركة اللاعبين في المران بدءا من يوم السبت ستكون خير رد على ذلك".

وواصل "عبد الناصر محمد عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، وملتزم بالدور المطلوب منه، ويتعامل بشكل احترافي وهو يعلم تماما المطلوب منه، ولا يوجد ما يمنع استمراره".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق استمرار عبد الناصر محمد في منصبه دون تغيير. (طالع التفاصيل)

وأتم عن تأخر انطلاق المعسكر قبل 3 أسابيع من بداية الموسم قائلا: "هل هناك بدائل أخرى؟ هذا الوضع الحالي ويجب أن نتعامل معه، الكل يعلم صعوبة الموقف حاليا، والزمالك مر بأزمات وصعوبات أكبر من ذلك".

وأعلن الزمالك، انطلاق معسكر الفريق يوم الجمعة 31 يوليو، استعدادا لموسم 2026 - 2027.

وأخطر معتمد جمال مدرب الزمالك، اللاعبين بموعد الخضوع للكشف الطبي على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.