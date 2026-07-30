خبر في الجول - استمرار عبد الناصر محمد وإبراهيم صلاح في جهاز الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على بقاء عبد الناصر محمد مديرًا للكرة بالفريق الأول.

كما علم FilGoal.com، أنه تم الاستقرار على بقاء إبراهيم صلاح مساعدا للمدرب.

ومازالت المشاورات جارية بين معتمد جمال ومساعده مع مجلس الإدارة، للاستقرار على باقي أفراد الجهاز الفني، وفقا لما علمه FilGoal.com

وأعلن الزمالك استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني لفريق كرة القدم في الموسم الجديد.

يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك رحيل جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض.

وكان معتمد جمال قاد الزمالك للتتويج بالدوري المصري الموسم الماضي.

وقال الزمالك في بيانه الرسمي: "الإبقاء على معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري".

ومن المقرر أن تنطلق فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد يوم السبت المقبل، بعد إجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومي الخميس والسبت.

وعلم FilGoal.com أن جون إدوارد قدم استقالته من منصبه، بسبب خلافات مع إدارة النادي حول خطة العمل للموسم المقبل، وعلى رأسها ملف المدير الفني وبعض الأمور التنظيمية في الفريق.