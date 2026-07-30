كروبي يخضع لجراحة في القدم ويغيب عن انطلاقة الدوري الإنجليزي

الخميس، 30 يوليه 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

إيلي جونيور كروبي لاعب بورنموث

خضع الفرنسي جونيور كروبي لاعب بورنموث الإنجليزي، إلى عملية جراحية ناجحة.

وكشف بورنموث عبر موقعه الرسمي، عن تعرض كروبي لإصابة في القدم خلال التدريبات في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وعاد كروبي صاحب الـ 20 عاما، إلى إنجلترا في وقت سابق هذا الأسبوع لإجراء الجراحة.

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وتأكد غياب كروبي عن الملاعب، لفترة لم يحددها النادي في بيانه الرسمي.

فيما قال فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، إن كروبي سيغيب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

وبالتالي سيغيب كروبي عن انطلاقة الموسم مع بورنموث.

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ويفتتح بورنموث مبارياته في الموسم المقبل بمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم 23 أغسطس المقبل.

وأشار بورنموث إلى أن كروبي سيحظى بدعم طبي، لبدء فترة إعادة التأهيل تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

وكان كروبي محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأبرزهم برشلونة.

إلا أن بورنموث رفض بيع مهاجمه الفرنسي بأي مقابل، ليعلن برشلونة انسحابه من الصفقة.

وتمسك النادي الإنجليزي باللاعب حتى مع ورود أنباء عن وجود عروض وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

وقدم كروبي موسمًا مميزًا مع بورنموث خلال 2025-2026، بعدما سجل 13 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليساهم في تأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ويمتد عقد اللاعب مع بورنموث لأربعة مواسم أخرى.

بورنموث كروبي
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