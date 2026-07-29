تقرير: عقوبات محتملة على ثلاثي الأرجنتين وجافي بعد مشادة نهائي كأس العالم

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا بسبب تورط للااعبي الأرجنتين وكذلك مدربهم في مشادات عقب نهائي كأس العالم 2026.

وشهد نهائي كأس العالم مشادات بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب انطلاق صافرة النهاية وإعلان فوز لاروخا باللقب الثاني.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن فيفا عيّن مدعيا عاما متخصصا في الانضباط والأخلاق لمراجعة ما حدث عقب النهائي.

وبناءً على توصية المدعي العام، سيحقق (فيفا مع لاعبي الأرجنتين ناهويل مولينا (تهمتان) ولياندرو باريديس (3 تهم)، وروبرتو أيالا مساعد مدرب الأرجنتين (تهمة واحدة) بتهمة الاعتداء المزعوم بموجب المادة 14 من قانون الانضباط الخاص بفيفا.

وسبق أن كشفت شبكة DAZN الإخبارية بات من شبه المؤكد وجود تداعيات تأديبية كبيرة بسبب المشادة التي أعقبت المباراة.

وأشار التقرير إلى أن مولينا أيضا إجراءً تأديبيا بتهمة واحدة تتعلق بسلوك غير رياضي مزعوم بموجب المادة 14.

كما اتُهم أيضا الأرجنتيني تياجو ألمادا ولاعب خط وسط إسبانيا جافي بارتكاب نفس المخالفة.

وكشف تقرير أنه بموجب قانون الانضباط الخاص لفيفا، يواجه اللاعبون والمسؤولون عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل بسبب السلوك غير الرياضي، و3 مباريات على الأقل بسبب الاعتداء.

كما يواجه الاتحاد الأرجنتيني إجراءات تأديبية بسبب انتهاكات محتملة في مباريات متعددة خلال كأس العالم 2026 من بينها رفع لافتة "جزر مالفيناس أرجنتينية".