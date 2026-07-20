كأس العالم - تقرير: إيقاف طويل منتظر لـ باريديس ومولينا بعد مشادة ما بعد النهائي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 12:06

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي إسبانيا والأرجنتين عقب النهائي

بات من المتوقع إيقاف كل من لياندرو باريديس وناهويل مولينا بسبب المشادة التي حدثت عقب نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.

ناويل مولينا

النادي : أتلتيكو مدريد

لياندرو باريديس

النادي : بوكا جونيورز

الأرجنتين
إسبانيا

وخسر منتخب الأرجنتين فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في النهائي.

وكشفت الكاميرات عن مشادة كبيرة بين لاعبي منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بعد المباراة النهائية.

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وبدأ الأمر بلكم من مولينا في جسد رودري الذي عاد ليحتفل أمام المدافع الأرجنتيني، مما تسببت في مشادة اشترك فيها باريديس مع كل من إريك جارسيا وجافي.

وكشفت شبكة DAZN أنه بات من شبه المؤكد وجود تداعيات تأديبية كبيرة بسبب المشادة التي أعقبت المباراة.

وأشار التقرير إلى أن التداعيات ستؤدي إلى تحقيق تأديبي مطول من قبل فيفا. إلى جانب احتمالية إيقاف الثنائي باريديس ومولينا لفترات طويلة.

وكان ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قد ألمح في تصريحاته للرحيل عن الفريق في ديسمبر المقبل.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.

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