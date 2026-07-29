خبر في الجول - توفيق السيد يقترب من التواجد في لجنة الحكام

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 22:56

كتب : محمد جمال

الحكم توفيق السيد

يقترب توفيق السيد الحكم السابق، من التواجد في لجنة الحكام للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، حضر اليوم الأربعاء، اختبارات الحكام.

وخضع حكام الدوري لاختبارات اللياقة البدنية اليوم استعدادا للموسم الجديد 2026 - 2027.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

كما علم FilGoal.com أن حسم لجنة الحكام الجديدة سيكون خلال ساعات.

وسيعرض عصام عبد الفتاح تشكيل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وصرح عصام عبد الفتاح في وقت سابق لـ FilGoal.com بأن معسكرات الحكام ستبدأ أحد يومي 2 أو 3 أغسطس على أقصى تقدير.

ومن المقرر إقامة قرعة دوري الموسم الجديد يوم 5 أغسطس

وحسبما علم FilGoal.com فإن موعد انطلاق الموسم الجديد سيكون يوم 20 أغسطس المقبل.

عصام عبد الفتاح لجنة الحكام توفيق السيد
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