برشلونة ينسحب من سباق التعاقد مع كروبي

قرر برشلونة الانسحاب من سباق التعاقد مع إيلي جونيور كروبي مهاجم بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، إلى أن إدارة بورنموث حافظت طوال فترة الانتقالات على موقفها الرافض لبيع المهاجم الفرنسي، مؤكدة أنه ليس معروضًا للبيع بأي مقابل.

وأضاف أن النادي الإنجليزي تمسك باللاعب حتى مع ورود أنباء عن وجود عروض وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.

وقدم كروبي موسمًا مميزًا مع بورنموث خلال 2025-2026، بعدما سجل 13 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليساهم في تأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ويمتد عقد اللاعب مع بورنموث لأربعة مواسم أخرى.

ورغم فشل برشلونة في ضم بعض أهدافه الهجومية، فإن النادي لا يشعر بضرورة التسرع في إبرام صفقة جديدة، بعدما دعم صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند.

وتشير التوقعات إلى أن برشلونة لا يزال يخطط لإبرام صفقة هجومية جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ويبحث النادي الكتالوني عن تدعيم خط الهجوم، بعدما واجه صعوبات في مفاوضاته للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز، في ظل تمسك النادي الإسباني بالإبقاء على لاعبه.

وأثار كروبي اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بعد تألقه في موسمه الأول مع بورنموث، إلا أن خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن برشلونة لن يواصل محاولاته للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.