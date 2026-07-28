ألونسو يكشف تفاصيل إصابة روميو لافيا

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 18:16

كتب : FilGoal

روميو لافيا - تشيلسي

كشف تشيلسي سبب غياب لاعب الوسط روميو لافيا عن المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على ويسترن سيدني واندررز الأسترالي بنتيجة 6-4، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

روميو لافيا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وشهدت المباراة الرسمية الأولى للمدرب تشابي ألونسو مع تشيلسي إثارة كبيرة، بعدما قلب الفريق تأخره في النتيجة ثلاث مرات قبل أن يحقق الفوز.

واعتمد ألونسو على تشكيلة يغلب عليها الطابع الشبابي في الشوط الأول، قبل أن يدفع بعدد من نجوم الفريق عقب الاستراحة.

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ورغم التوقعات بوجود لافيا على مقاعد البدلاء، فإن لاعب الوسط البلجيكي لم يشارك في اللقاء.

وقال ألونسو، في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندرد: "روميو شعر بشيء في العضلة الخلفية."

وأضاف "لم يكن من المجدي المخاطرة به."

وأشار المدرب الإسباني إلى أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة باللاعب، خاصة في ظل سلسلة الإصابات التي عانى منها منذ انضمامه إلى تشيلسي.

وفي المقابل، لمح ألونسو إلى إمكانية عودة لافيا للمشاركة في المباراة الودية المقبلة أمام توتنام هوتسبير يوم السبت، إذا تحسنت حالته.

وانضم لافيا إلى تشيلسي قادمًا من ساوثامبتون في صيف 2023 مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتمكن حتى الآن من إكمال مباراة واحدة بقميص البلوز لمدة 90 دقيقة كاملة بسبب الإصابات المتكررة.

ويواجه اللاعب منافسة قوية في خط الوسط، إذ يأتي خلف كل من مويسيس كايسيدو وإنزو فرنانديز وريس جيمس في ترتيب الخيارات، كما يتساوى تقريبًا مع داريو إيسوجو، في ظل اهتمام النادي أيضًا بالتعاقد مع جوردان هندرسون من برينتفورد.

وأشار التقرير إلى أن لافيا يمتلك إمكانيات فنية كبيرة عندما يكون في كامل جاهزيته، لكنه قد يستفيد من خوض تجربة جديدة إذا استمرت مشكلاته البدنية.

ورغم ذلك، فإن تشيلسي لا يخطط لبيع اللاعب في الوقت الحالي، في ظل عدم وجود أندية مستعدة لدفع المقابل المالي الذي يضمن للنادي عدم تسجيل خسارة محاسبية في الصفقة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي روميو لافيا
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