هارفي بارنز يجدد تعاقده مع نيوكاسل

أعلن نيوكاسل يونايتد تجديد عقد جناحه الإنجليزي هارفي بارنز بعقد طويل الأمد، ليستمر مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

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وقال بارنز عقب توقيع العقد الجديد: "أشعر بسعادة كبيرة لتوقيع هذا العقد الجديد قبل انطلاق الموسم. كانت رحلة رائعة حتى الآن، وأنا سعيد جدًا بالاستمرار هنا."

وأضاف "عندما انضممت إلى النادي أدركت سريعًا مدى تميزه، لكن بعد ثلاثة أعوام أصبحت أعرف ذلك أكثر. أحب كل شيء هنا؛ المدينة، والملعب، والجماهير، وأنا سعيد للغاية بتمديد بقائي."

وتابع "عشت لحظات نجاح مميزة خلال السنوات الماضية مع الفريق، لكننا جميعًا نطمح إلى المزيد، وأريد أن أكون لاعبًا مؤثرًا يساعد النادي على مواصلة التقدم."

من جانبه، قال المدير الفني إيدي هاو "تجديد عقد هارفي مستحق تمامًا، وهو انعكاس للعمل الذي قدمه والجودة التي أظهرها طوال السنوات الثلاث الماضية."

وأضاف "هارفي لاعب اعتاد صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. يمتلك هدوءًا كبيرًا أمام المرمى سواء في المواجهات الفردية أو التسديدات البعيدة، ويشكل دائمًا خطورة من الأطراف."

وأتم تصريحاته "رغم امتلاكه خبرة كبيرة على أعلى مستوى، فإننا نؤمن بأنه لا يزال قادرًا على تقديم المزيد."

وكان بارنز، الذي انضم إلى نيوكاسل قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2023، يتبقى له عامان في عقده السابق.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أفضل مواسمه على المستوى التهديفي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 16 هدفًا في 57 مباراة بجميع المسابقات، ليحصل على مكافأته بالعودة إلى صفوف منتخب إنجلترا في مارس الماضي، وشارك في المباراة الودية أمام أوروجواي على ملعب ويمبلي، وهي أول مشاركة دولية له منذ ما يقرب من ستة أعوام.

ووصل رصيد بارنز مع نيوكاسل إلى 30 هدفًا في 120 مباراة، بمعدل تهديفي يبلغ هدفًا كل أربع مباريات.

كما سجل بارنز، في وقت سابق من العام الجاري، أحدث هدف فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 102 أمام ليدز يونايتد، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة على ملعب سانت جيمس بارك.