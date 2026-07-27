بيرلو يؤكد خروجه من سباق تدريب المنتخب الإيطالي

أكد أندريا بيرلو أسطورة إيطاليا أنه لم يعد مرشحا لتدريب منتخب إيطاليا.

وابتعد اسم أندريا بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا في الساعات الأخيرة بسبب تعاقده مع شركة مراهنات روسية. (طالع التفاصيل)

وقال بيرلو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صباح الاثنين: "علمت الليلة الماضية أنني لم أعد ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي".

ويأتي ذلك في أعقاب البيان الذي أوضح فيه موقفه الذي أثار الجدل في الساعات الأخيرة.

وكتب بيرلو في بيانه عبر إنستجرام ليل الأحد

"في الأيام الأخيرة تابعت بمرارة كبيرة الجدل الذي نشأ حول اسمي وإمكانية تولي منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي.

ومن باب الاحترام للمؤسسات، وللاتحاد، ولكل الأشخاص المعنيين، اخترت حتى الآن التزام الصمت. لكنني أرى من الواجب توضيح بعض الجوانب.

خلال مسيرتي، أولاً كلاعب ثم اليوم كمدرب، مارست دائمًا نشاطي في إطار الاحترام الكامل لقوانين الدول التي عملت فيها وللعقود التي وقّعتها.

التعاون المهني موضوع الجدل الأخير نشأ في سياق مسيرتي العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ذو طبيعة تجارية ورياضية بحتة. إضفاء معنى سياسي على هذا التعاون يعني نسب قناعات إليّ لم أعبر عنها قط ولا تعكسني.

أود أن أشكر مالديني وليوناردو على التقدير والثقة التي أظهراها تجاهي. أعرف كفاءتهما، جديتهما، والحب الذي كرّساه دائما لكرة القدم الإيطالية.

يؤسفني أن خيارا ذا طابع رياضي جرى سريعا جره إلى مواجهة علنية انتهت بإسناد معانٍ ونوايا إلى شخصي لا تخصني.

إن حبّي لإيطاليا لا يتوقف على منصب. إنه جزء من تاريخي، من هويتي، وسيظل يرافقني دائما.

وطلبت وكالة حماية المستهلك الإيطالية من الاتحاد الإيطالي عدم تعيين بيرلو لأنه "سفيرا عالميا لشركة مراهنات روسية".

وجاء البيان "سيقدم فريق وكالة حماية المستهلك الإيطالية طلبا رسميا إلى هيئة الاتصالات غدا يطلب فيه فتح تحقيق مع أندريا بيرلو في ضوء انتهاك القواعد التي تحظر رعاية المقامرة".

وأضاف "ليس هذا فحسب، لأنه إذا عينه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مدربا للمنتخب الوطني، فسيتم تقديم استئناف فوري إلى محكمة لاتسيو لمنع هذا الترشيح."

وتابع "كما هو معروف، فإن بيرلو سفير لموقع مراهنات روسي، كما أنه يصنع محتوى في إيطاليا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به وأنشطة أخرى كلاعب سابق، ويعلن عن المقامرة في انتهاك كامل للمادة 9 من مرسوم الكرامة، الذي يحظر أي شكل من أشكال الإعلان أو الرعاية أو الترويج للمقامرة بأرباح نقدية".

ويشغل بيرلو منصب السفير في الشركة الروسية ضمن بنود تعاقده لتدريب فريق دبي يونايتد الإماراتي، والذي وقعه في 2025 تحت رئاسة مالك النادي الروسي سيرجي لوماكين والذي يعد أيضا مساهما في شركة المراهنات الروسية.

وتلقى بيرلو هجوما من كارلو كاليندا عضو مجلس الشيوخ في إيطاليا الذي صرّح قائل "لا ينبغي لأي شخص يقوم أو قام بالدعاية لروسيا بعد هجوم 2022 على أوكرانيا أن يشغل منصبا وطنيا".

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي أوقف المفاوضات مع بيرلو بسبب الأزمة التي طفت على السطح في الساعات الأخيرة.

وأشار تقرير الصحيفة الوردية إلى أن "بيرلو مستاء من الأمر ويراه اتهاما ذو دوافع سياسية وبل نفاقية".

وفقا للتقارير فإن الاتحاد الإيطالي ربما يفكر في خيارات جديدة لتدريب المنتخب بعد الأزمة الجديدة.

ومن بين الأسماء المرشحة يتواجد اسم ستيفانو بيولي مدرب ميلان والنصر السابق، ورافائيلي بالادينو مدرب فيورنتينا وأتالانتا السابق بالإضافة لروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي.

فمن سيكون مدرب منتخب إيطاليا الجديد؟

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.