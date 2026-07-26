المهمة ليست سهلة.. عقد روسي يُبعد بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا

يبدو أن مهمة تعيين مديرا فنيا لـ منتخب إيطاليا ليست بالسهولة التي توقعها الجميع.

أندريا بيرلو النادي : يونايتد إف سي إيطاليا

وابتعد اسم أندريا بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا في الساعات الأخيرة بسبب تعاقده مع شركة مراهنات روسية.

ويأتي ذلك بعد أيام من رفض بيب جوارديولا ومن قبله كارلو أنشيلوتي تولي منصب المدير الفني لـ منتخب إيطاليا.

ارتبط بيرلو اسمه في آخر 48 ساعة لتدريب الأتزوري باختيار من باولو مالديني المدير الرياضي الجديد للاتحاد الإيطالي.

وطلبت وكالة حماية المستهلك الإيطالية من الاتحاد الإيطالي عدم تعيين بيرلو لأنه "سفيرا عالميا لشركة مراهنات روسية".

وجاء البيان "سيقدم فريق وكالة حماية المستهلك الإيطالية طلبا رسميا إلى هيئة الاتصالات غدا يطلب فيه فتح تحقيق مع أندريا بيرلو في ضوء انتهاك القواعد التي تحظر رعاية المقامرة".

وأضاف "ليس هذا فحسب، لأنه إذا عينه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مدربا للمنتخب الوطني، فسيتم تقديم استئناف فوري إلى محكمة لاتسيو لمنع هذا الترشيح."

وتابع "كما هو معروف، فإن بيرلو سفير لموقع مراهنات روسي، كما أنه يصنع محتوى في إيطاليا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به وأنشطة أخرى كلاعب سابق، ويعلن عن المقامرة في انتهاك كامل للمادة 9 من مرسوم الكرامة، الذي يحظر أي شكل من أشكال الإعلان أو الرعاية أو الترويج للمقامرة بأرباح نقدية".

ويشغل بيرلو منصب السفير في الشركة الروسية ضمن بنود تعاقده لتدريب فريق دبي يونايتد الإماراتي، والذي وقعه في 2025 تحت رئاسة مالك النادي الروسي سيرجي لوماكين والذي يعد أيضا مساهما في شركة المراهنات الروسية.

وتلقى بيرلو هجوما من كارلو كاليندا عضو مجلس الشيوخ في إيطاليا الذي صرّح قائل "لا ينبغي لأي شخص يقوم أو قام بالدعاية لروسيا بعد هجوم 2022 على أوكرانيا أن يشغل منصبا وطنيا".

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي أوقف المفاوضات مع بيرلو بسبب الأزمة التي طفت على السطح في الساعات الأخيرة.

وأشار تقرير الصحيفة الوردية إلى أن "بيرلو مستاء من الأمر ويراه اتهاما ذو دوافع سياسية وبل نفاقية".

وفقا للتقارير فإن الاتحاد الإيطالي ربما يفكر في خيارات جديدة لتدريب المنتخب بعد الأزمة الجديدة.

ومن بين الأسماء المرشحة يتواجد اسم ستيفانو بيولي مدرب ميلان والنصر السابق، ورافائيلي بالادينو مدرب فيورنتينا وأتالانتا السابق بالإضافة لروبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي.

فمن سيكون مدرب منتخب إيطاليا الجديد؟

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.