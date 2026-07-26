خبر في الجول - علي عبد المجيد على أعتاب وي بعد خروجه من قائمة الزمالك

الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:40

كتب : إبراهيم رمضان

علي عبد المجيد مدافع الزمالك

أتم علي عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب انتقاله لصفوف لنادي وي في صفقة انتقال حر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب فريق 2006 سينضم بعقد يمتد لـ 3 مواسم مع وي.

ولم يُقيد الأبيض مدافعه الشاب في قائمة الموسم الجديد حسبما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

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علي عبد المجيد انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي ووقع عقدا جديدا ولكن لم يتم توثيقه، وعمار ياسر لا يزال عقده لم ينته مع الأبيض، ولكن الزمالك قرر عدم وضع اسمه في القائمة. (طالع التفاصيل)

وانضم علي لتدريبات الفريق الأول للزمالك من قبل تحت قيادة يانيك فيريرا الموسم الماضي.

وسبق للاعب الحصول على عرض من أحد فرق الدوري الألباني ولكن الصفقة لم تتم.

وحسم الزمالك مشاركاته القارية للموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعد الحصول على الرخصة الإفريقية.

وأنهى وي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 46 نقطة من دوري المحترفين.

ويبدأ وي موسم 2026-27 من دوري المحترفين بلقاء حرس الحدود يوم 20 أغسطس المقبل.

الزمالك وي علي عبد المجيد
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