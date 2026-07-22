خبر في الجول – الزمالك لم يقيد رباعي الشباب في القائمة الأولى.. ويقرر الاستغناء عن ثنائي آخر

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

الزمالك بيان

لا يزال الزمالك يعمل على الأسماء التي سيتم ضمها للقائمة الأولية المحلية للفريق استعدادا للموسم المقبل.

أنس وائل

النادي : الزمالك

عمار ياسر

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم يقيد الرباعي أنس وائل وأيمن أمير عبد العزيز وأحمد مجدي وعبد الرحمن كمال في القائمة الأولى للفريق.

وأن الزمالك يعمل على الاتفاق مع الرباعي على التوقيع على استمارة اتحاد الكرة الجديدة ثم إبرام عقود جديدة وقيد اللاعبين في القائمة الثانية.

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كما أن الأبيض يستند على أن آخر قيد للرباعي كان للأبيض، ولذلك يحق له قيد اللاعبين حتى في حالة إيقاف النادي عن القيد، مثلما حدث في السابق مع الحارس محمد نديم، وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

من جهة أخرى، الزمالك لن يقيد عمار ياسر وعلي عبد المجيد في قائمة الموسم الجديد.

علي عبد المجيد انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي ووقع عقدا جديدا ولكن لم يتم توثيقه، وعمار ياسر لا يزال عقده لم ينته مع الأبيض، ولكن الزمالك قرر عدم وضع اسمه في القائمة.

ولا يزال الزمالك يعاني من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا متعلقة بلاعبيه السابقين.

ويعمل الزمالك في الفترة الحالية على حل القاضيا التي تسبب إيقاف القيد للنادي قبل الموسم الجديد.

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