تقرير: أرسنال مستعد لتحطيم الرقم القياسي في الصفقات من أجل ألفاريز

يستعد أرسنال لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقرير كشف عنه موقع "تيم توك"، فإن أرسنال سيبدأ تحركه الرسمي لضم ألفاريز بمجرد حصوله على إشارة تفيد بانفتاح اللاعب على العودة إلى الدوري الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن المدير الرياضي للنادي اللندني أندريا بيرتا يحافظ على تواصل مستمر مع ممثلي المهاجم الأرجنتيني، في إطار سعيه لإتمام صفقة من العيار الثقيل.

ومنذ انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024، سجل ألفاريز 49 هدفًا وصنع 17 هدفًا، بينما يمتد عقده مع النادي الإسباني حتى صيف 2030.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع اللاعب سيتطلب عرضًا ماليًا ضخمًا، لكنه لن يمنع أرسنال من مواصلة العمل على صفقات كبيرة أخرى خلال الميركاتو.

ويبلغ الرقم القياسي البريطاني الحالي قيمة صفقة انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، إلا أن أرسنال مستعد لتجاوز هذا الرقم من أجل ضم ألفاريز إلى ملعب الإمارات.

ورغم ذلك، يفضل ألفاريز، بحسب التقرير، الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، حيث يجري النادي الكتالوني بالفعل محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، يثق أرسنال في قدرته على الاتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، كما يبدي استعداده لتلبية مطالب أتلتيكو مدريد المالية، لتبقى موافقة ألفاريز على العودة إلى إنجلترا العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن أرسنال قد يعرض فيكتور جيوكيريس بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ضمن الصفقة، إلا أن أتلتيكو مدريد يفضل الحصول على جابرييل جيسوس أو جابرييل مارتينيلي إذا دخلت المفاوضات مرحلة تبادل اللاعبين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أتلتيكو يفضل بيع نجمه إلى نادٍ خارج إسبانيا بدلًا من تدعيم صفوف منافسه المحلي برشلونة، وهو ما قد يمنح أرسنال أفضلية كبيرة إذا أبدى ألفاريز استعداده للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ويعد الدولي الأرجنتيني أحد أبرز أهداف أرسنال هذا الصيف، كما يحظى باهتمام قوي من برشلونة، بطل الدوري الإسباني.

ويبحث بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عن تدعيم خط هجومه، خاصة بعد خسارة سباق التعاقد مع مورجان روجرز، الذي انتقل إلى تشيلسي.

ولا يزال الفرنسي برادلي باركولا ضمن الخيارات المطروحة، إلا أن أرسنال يواجه منافسة من ليفربول، في الوقت الذي قد يقرر فيه باريس سان جيرمان الإبقاء على اللاعب.