محمد شحاتة يبدأ التدرب منفردا داخل نادي الزمالك

الأحد، 26 يوليه 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية - محمد شحاتة

بدأ محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك الاستعداد للموسم الجديد بالتدرب منفردا داخل أسوار النادي في ميت عقبة.

محمد شحاتة

النادي : الزمالك

الزمالك

ولم يبدأ نادي الزمالك حتى الآن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويتدرب عددا من لاعبي الزمالك بشكل منفرد تحضيرا للموسم المقبل.

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ولم يتحدد حتى الآن موعد انطلاق فترة الإعداد للأبيض مع اقتراب عودة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري المصري يوم 20 أغسطس كما كشف FilGoal.com من قبل.

ويُعد فوك رازوفيتش الاسم الأقرب حتى الآن لتولي تدريب الزمالك خلفا لمعتمد كما كشف FilGoal.com.

ولم يتواجد محمد شحاتة في قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 2026 والتي أنهت المسابقة من دور الـ 16.

لاعب الوسط البالغ 25 عاما انضم للزمالك في 2024 قادما من طلائع الجيش.

وخاض بقميص الأبيض 83 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الكونفدرالية والدوري المصري.

الزمالك الدوري المصري محمد شحاتة
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