محمد شحاتة يبدأ التدرب منفردا داخل نادي الزمالك

بدأ محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك الاستعداد للموسم الجديد بالتدرب منفردا داخل أسوار النادي في ميت عقبة.

محمد شحاتة النادي : الزمالك الزمالك

ولم يبدأ نادي الزمالك حتى الآن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويتدرب عددا من لاعبي الزمالك بشكل منفرد تحضيرا للموسم المقبل.

ولم يتحدد حتى الآن موعد انطلاق فترة الإعداد للأبيض مع اقتراب عودة الدوري المصري.

قبل انطلاق فترة الإعداد.. محمد شحاتة يتدرب منفردا داخل نادي الزمالك 📷 pic.twitter.com/5lL5yjVqW9 — FilGoal (@FilGoal) July 26, 2026

ومن المنتظر أن يبدأ الدوري المصري يوم 20 أغسطس كما كشف FilGoal.com من قبل.

ويُعد فوك رازوفيتش الاسم الأقرب حتى الآن لتولي تدريب الزمالك خلفا لمعتمد كما كشف FilGoal.com.

ولم يتواجد محمد شحاتة في قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 2026 والتي أنهت المسابقة من دور الـ 16.

لاعب الوسط البالغ 25 عاما انضم للزمالك في 2024 قادما من طلائع الجيش.

وخاض بقميص الأبيض 83 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الكونفدرالية والدوري المصري.