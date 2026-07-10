في الجول يكشف موعد انطلاق ونظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري 2026-27

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 02:36

كتب : محمد جمال

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

تحدد موعد انطلاق موسم 2026-27 من الموسم الجديد لـ الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يشارك في الدوري المصري الموسم المقبل 20 فريقا بعد هبوط 4 في موسم 2025-26 لدوري المحترفين وصعود 3 من للدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن موعد انطلاق الموسم الجديد سيكون يوم 20 أغسطس المقبل.

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رجل مباريات الدوري المصري.. كيف تغيرت مسيرة زيكو في 304 أيام "دوري أورا".. أورا تعزز استثماراتها في كرة القدم المصرية برعاية تاريخية للدوري ودعم متكامل للأندية والمنتخب دياب يعلن زيادة الجوائز المالية لبطل الدوري المصري.. ومكافآت خاصة للأندية الجماهيرية مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول نظام موسم 2026-27 لـ الدوري المصري

وكما كشف FilGoal.com من قبل، سيستمر نظام الموسمين السابقين في الموسم الجديد، وسيقام الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، وفي الدور الثاني سيتم تقسيم الفرق لمجموعتين. (طالع التفاصيل)

تضم مجموعة اللقب 6 فرق، ومجموعة تفادي الهبوط ستضم 14 فريقا يهبط من بينهم 4 لدوري المحترفين.

وسيشهد موسم 2027-28 مشاركة 19 فريقا، ثم يتقلص العدد ليصبح 18 موسم 2028-29.

وارتفعت الجائزة المالية لبطل الدوري من 5 ملايين جنيه لتصبح 50 مليون جنيه أي 10 أَضعاف.

وقال دياب خلال مؤتمر إعلان راعي الدوري المصري الجديد: "خاضت رابطة الأندية تحديات عديدة، عقود البث تضاعفت بنسبة 300% وأنهينا الدوري بشكل طبيعي في مايو والبداية في أغسطس مع باقي الدوريات حول العالم".

وأردف "مكافأة الفوز بلقب الدوري المصري المقبل ستصبح 50 مليون جنيه".

وكشف "تم توفير 40 مليون جنيه سيتم تقسيمها على كل الأندية الجماهيرية المشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل، وذلك بالاتفاق مع شركة أورا راعي الدوري الجديد".

يذكر أن الفرق كانت تحصل على مليون جنيه فقط نظير المشاركة في الدوري المصري وبذلك فإن الفرق الجماهيرية ستستفيد ماليا بما يصل لـ 40 ضعف القيمة السابقة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الموسم المنقضي عقب صراع شرس مع بيراميدز والأهلي حتى الجولة الأخيرة.

الدوري المصري موعد انطلاق الدوري المصري
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