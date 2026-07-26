إيراولا: إصابة جوميز هي أسوأ خبر لـ ليفربول

استهل ليفربول مشواره تحت قيادة مديره الفني الجديد أندوني إيراولا بالفوز على سندرلاند بنتيجة 4-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب جيوديس بارك بمدينة ناشفيل الأمريكية.

ورغم الإيجابيات التي خرج بها إيراولا من اللقاء، فإن الإصابة المبكرة للمدافع جو جوميز ألقت بظلالها على المباراة.

واضطر جوميز إلى مغادرة الملعب بعد ثماني دقائق فقط من البداية، ليصف إيراولا إصابته بأنها "أسوأ خبر" بالنسبة للفريق.

وقال إيراولا، في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان: "ربما كان أسوأ خبر هو إصابة جو منذ البداية."

وأضاف "كنا سعداء لأننا خضنا التدريبات دون خسارة أي لاعب، لكن لسوء الحظ فقدنا جو مباشرة."

وشارك إيفياني ندوكوي بدلًا من جوميز، وقدم مستوى جيدًا إلى جانب مور تالا ندايي، فيما لفت كل من كالوم سكانلون وكيران موريسون ولويس كوماس الأنظار بعروضهم خلال اللقاء.

وكان إيراولا قد أقر في وقت سابق بأن ليفربول يعاني من نقص في خياراته الدفاعية، خاصة بعد رحيل إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يعود قائد الفريق فيرجيل فان دايك إلى التدريبات الأسبوع المقبل، لكنه لن ينضم إلى بعثة الفريق في الولايات المتحدة، وسيواصل برنامجه الإعدادي في مركز أكسا للتدريبات.

ويظل جوميز لاعبًا مهمًا بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، إلا أن تكرار إصاباته أصبح مصدر قلق متزايد داخل النادي، وقد يدفع الإدارة إلى دراسة بيعه إذا وصل عرض مناسب.

ويرى التقرير أن التعاقد مع قلب دفاع أو اثنين، إلى جانب تدعيم مركز الجناح، يجب أن يكون من أولويات ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل قلق الجماهير من بطء تحركات النادي في الميركاتو.

ويعاني المدافع الإنجليزي من سلسلة إصابات خلال الموسمين الماضيين، ورغم مشاركته في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فإن معظمها كان بصفته لاعبًا بديلًا.

وفي الوقت نفسه، تم استبعاد المدافع جيريمي جاكيه، المنضم هذا الصيف من رين مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، من قائمة المباراة قبل انطلاقها كإجراء احترازي.

وكان جاكيه قد غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف، إلا أنه من المتوقع أن يشارك في المباراة الأخيرة من جولة ليفربول التحضيرية في الولايات المتحدة.