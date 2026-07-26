إيراولا: إصابة جوميز هي أسوأ خبر لـ ليفربول

الأحد، 26 يوليه 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

جو جوميز - ليفربول

استهل ليفربول مشواره تحت قيادة مديره الفني الجديد أندوني إيراولا بالفوز على سندرلاند بنتيجة 4-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب جيوديس بارك بمدينة ناشفيل الأمريكية.

ورغم الإيجابيات التي خرج بها إيراولا من اللقاء، فإن الإصابة المبكرة للمدافع جو جوميز ألقت بظلالها على المباراة.

واضطر جوميز إلى مغادرة الملعب بعد ثماني دقائق فقط من البداية، ليصف إيراولا إصابته بأنها "أسوأ خبر" بالنسبة للفريق.

أخبار متعلقة:
"سقط أرضا كجثة هامدة".. إصابة مهاجم إنتر ميامي بارتجاج في الرأس ونقله للمستشفى تقرير: دفعة معنوية جديدة لـ تشيلسي مع اقتراب شفاء الوافد الجديد المهمة ليست سهلة.. عقد روسي يُبعد بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا

وقال إيراولا، في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان: "ربما كان أسوأ خبر هو إصابة جو منذ البداية."

وأضاف "كنا سعداء لأننا خضنا التدريبات دون خسارة أي لاعب، لكن لسوء الحظ فقدنا جو مباشرة."

وشارك إيفياني ندوكوي بدلًا من جوميز، وقدم مستوى جيدًا إلى جانب مور تالا ندايي، فيما لفت كل من كالوم سكانلون وكيران موريسون ولويس كوماس الأنظار بعروضهم خلال اللقاء.

وكان إيراولا قد أقر في وقت سابق بأن ليفربول يعاني من نقص في خياراته الدفاعية، خاصة بعد رحيل إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يعود قائد الفريق فيرجيل فان دايك إلى التدريبات الأسبوع المقبل، لكنه لن ينضم إلى بعثة الفريق في الولايات المتحدة، وسيواصل برنامجه الإعدادي في مركز أكسا للتدريبات.

ويظل جوميز لاعبًا مهمًا بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، إلا أن تكرار إصاباته أصبح مصدر قلق متزايد داخل النادي، وقد يدفع الإدارة إلى دراسة بيعه إذا وصل عرض مناسب.

ويرى التقرير أن التعاقد مع قلب دفاع أو اثنين، إلى جانب تدعيم مركز الجناح، يجب أن يكون من أولويات ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل قلق الجماهير من بطء تحركات النادي في الميركاتو.

ويعاني المدافع الإنجليزي من سلسلة إصابات خلال الموسمين الماضيين، ورغم مشاركته في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فإن معظمها كان بصفته لاعبًا بديلًا.

وفي الوقت نفسه، تم استبعاد المدافع جيريمي جاكيه، المنضم هذا الصيف من رين مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، من قائمة المباراة قبل انطلاقها كإجراء احترازي.

وكان جاكيه قد غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف، إلا أنه من المتوقع أن يشارك في المباراة الأخيرة من جولة ليفربول التحضيرية في الولايات المتحدة.

ليفربول الدوري الإنجليزي جو جوميز إيراولا
نرشح لكم
تقرير: أرسنال مستعد لتحطيم الرقم القياسي في الصفقات من أجل ألفاريز تقرير: دفعة معنوية جديدة لـ تشيلسي مع اقتراب شفاء الوافد الجديد سكاي: ميدلسبره يرغب في ضم حارس مانشستر يونايتد ذا صن: نابولي يستهدف ضم مدافع تشيلسي سباليتي: إيميليانو مارتينيز؟ نبحث عن المنافسة في مركز حراسة المرمى تقرير: أرسنال يقترب من ضم برونو جيماريش.. وعرض مرتقب لـ نيوكاسل تقرير: صراع ثلاثي على مدافع توتنام صن: يونايتد يراقب وضع واتكينز مع أستون فيلا
أخر الأخبار
تقرير: أرسنال مستعد لتحطيم الرقم القياسي في الصفقات من أجل ألفاريز 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يخسر أولى مبارياته الودية أمام بيرسبوليس الإيراني 18 دقيقة | الدوري المصري
محمد شحاتة يبدأ التدرب منفردا داخل نادي الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
إيراولا: إصابة جوميز هي أسوأ خبر لـ ليفربول 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"سقط أرضا كجثة هامدة".. إصابة مهاجم إنتر ميامي بارتجاج في الرأس ونقله للمستشفى ساعة | أمريكا
تقرير: دفعة معنوية جديدة لـ تشيلسي مع اقتراب شفاء الوافد الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
المهمة ليست سهلة.. عقد روسي يُبعد بيرلو عن تدريب منتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: ميدلسبره يرغب في ضم حارس مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 3 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال