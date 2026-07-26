تقرير: صراع ثلاثي على مدافع توتنام

الأحد، 26 يوليه 2026 - 00:23

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو - توتنام

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام أرسنال وتشيلسي بالتعاقد مع مدافع توتنام هوتسبير كريستيان روميرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط روميرو بقوة بالرحيل عن توتنام، بعدما نجا الفريق بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي، وسط توقعات واسعة بمغادرته النادي هذا الصيف.

وسبق أن ارتبط اسم المدافع الأرجنتيني بالانتقال إلى إنتر ميلان وبرشلونة، كما أشارت تقارير الشهر الماضي إلى اهتمام مانشستر يونايتد بضمه، قبل أن يتراجع النادي الإنجليزي عن فكرة التعاقد معه.

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وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فإن روميرو أصبح الهدف الدفاعي الأول لـ إنتر في سوق الانتقالات.

وأوضح التقرير أن المدافع البالغ من العمر 28 عامًا منفتح على العودة إلى الدوري الإيطالي بعد أربعة أعوام من رحيله عن أتالانتا، لكن إنتر سيحتاج إلى تقديم عرض بقيمة تقارب 50 مليون يورو (42 مليون جنيه إسترليني) لإقناع توتنام بالتخلي عنه.

وأضاف التقرير أن إنتر قد يواجه منافسة قوية من أرسنال وتشيلسي، رغم أن عقد روميرو مع توتنام يمتد حتى صيف 2029.

وأشار إلى أن النادي الإيطالي يدرس تقديم عرض يتضمن إعارة مع إلزامية الشراء، على غرار الصيغة التي استخدمها سابقًا للتعاقد مع مانويل أكانجي من مانشستر سيتي.

وكان توتنام قد عزز خط دفاعه هذا الصيف بالتعاقد مع يان بول فان هيكي وماركوس سينيسي، وهو ما قد يمنحه مرونة أكبر للموافقة على رحيل روميرو حال وصول عرض يطابق مطالبه المالية.

من جانبه، قد يتحرك أرسنال للتعاقد مع قلب دفاع جديد، خاصة مع احتمالية غياب ويليام ساليبا عن بداية الموسم بسبب إصابة في الظهر.

ورغم ذلك، تبدو فرص انتقال روميرو إلى أرسنال ضئيلة للغاية، في ظل صعوبة موافقة توتنام على بيع أحد أبرز لاعبيه لغريمه التقليدي في شمال لندن، كما أن تشيلسي بات قريبًا من حسم صفقة ماكسينس لاكروا مدافع كريستال بالاس.

وبناءً على ذلك، يرى التقرير أن العودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة إنتر ميلان تبقى الوجهة الأكثر واقعية لروميرو، إذا قرر توتنام السماح له بالرحيل خلال الصيف الحالي.

تشيلسي أرسنال كريستيان روميرو الدوري الإنجليزي
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