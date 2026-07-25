الإفراج عن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي السابق
السبت، 25 يوليه 2026 - 23:23
كتب : FilGoal
غادر وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم السابق السجن في تونس.
وحصل الجريء على عفو رئاسي مشروط بمناسبة عيد الجمهورية في تونس.
وكان الجريء دخل السخن في عام 2023 على خليفة قضايا مخالفات إدارية واستغلال سلطاته كرئيس للاتحاد التونسي.
وتولى وديع الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم في عام 2012، وعمل أيضا كعضو لعدة لجان تابعة للاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم.
وكان منتخب تونس ودع كأس العالم من الدور الأول بعد الخسارة في 3 مباريات بدور المجموعات أمام السويد وهولندا واليابان.
نرشح لكم
الزمالك يعلن إخطاره من كاف بالحصول على رخصة المشاركة الإفريقية مصدر من الأهلي لـ في الجول: الكونفدرالية؟ لم نطلب المشاركة في دوري الأبطال اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 بقيادة معلول والمثلوثي.. الصفاقسي يعلن مشاركته في الكونفدرالية المحكمة الرياضية تعلن موعد جلسة الاستماع الخاصة بنهائي أمم إفريقيا 2025 خبر في الجول - مفاوضات من الاتحاد السكندري لضم بوكويا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فتح نظام تراخيص كاف لـ 8 أندية محلية كما كشف في الجول .. كاف يعلن عدم زيادة عدد منتخبات كأس إفريقيا 2027