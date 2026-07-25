الإفراج عن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي السابق

غادر وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم السابق السجن في تونس.

وحصل الجريء على عفو رئاسي مشروط بمناسبة عيد الجمهورية في تونس.

وكان الجريء دخل السخن في عام 2023 على خليفة قضايا مخالفات إدارية واستغلال سلطاته كرئيس للاتحاد التونسي.

وتولى وديع الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم في عام 2012، وعمل أيضا كعضو لعدة لجان تابعة للاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وكان منتخب تونس ودع كأس العالم من الدور الأول بعد الخسارة في 3 مباريات بدور المجموعات أمام السويد وهولندا واليابان.