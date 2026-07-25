صن: يونايتد يراقب وضع واتكينز مع أستون فيلا

يواصل مانشستر يونايتد دراسة خياراته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع ظهور مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز ضمن قائمة اهتماماته.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب وضع واتكينز مع أستون فيلا، تمهيدًا للتحرك من أجل التعاقد معه.

وأضاف التقرير أن أرسنال يتابع أيضًا تطورات موقف المهاجم الإنجليزي، الذي ارتبط مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى فنربخشة.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي لأستون فيلا قد يدفع النادي للموافقة على بيع اللاعب مقابل عرض يقترب من 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان أستون فيلا قد باع هذا الصيف يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، كما انتقل مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني.

ولم يقدم واتكينز الأداء المنتظر في كأس العالم 2026، إذ اكتفى بالمشاركة لمدة 51 دقيقة فقط طوال البطولة.

ورغم ذلك، يمتلك المهاجم سجلًا مميزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 91 هدفًا وصنع 39 هدفًا خلال 221 مباراة منذ انتقاله إلى أستون فيلا قادمًا من برينتفورد في سبتمبر 2020.

وبشكل عام، خاض واتكينز 278 مباراة بقميص أستون فيلا، أحرز خلالها 108 أهداف وقدم 47 تمريرة حاسمة، فيما سجل 49 هدفًا وصنع 16 آخرين في 143 مباراة مع برينتفورد قبل انتقاله إلى فيلا.

ويركز يونايتد حاليًا على التعاقد مع لاعب وسط ثالث، لكنه لا يزال يرغب أيضًا في ضم مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ومع اقتراب ماركوس راشفورد من البقاء في أولد ترافورد، لم تعد هناك حاجة ملحة للتعاقد مع جناح أيسر، بينما يسعى النادي لإضافة مهاجم ينافس بنجامين سيسكو في الخط الأمامي.

ومن المتوقع خروج تشيدو أوبي على سبيل الإعارة هذا الصيف، كما لا يزال مستقبل جوشوا زيركزي محل شك، مع اهتمام عدد من أندية الدوري الإيطالي بضمه على سبيل الإعارة.

وشارك زيركزي أساسيًا في المباراتين الوديتين أمام ريكسهام وروزنبورج خلال فترة الإعداد، وسجل هدفًا فرديًا رائعًا في المباراة الأخيرة، لكن احتمالية رحيله لا تزال قائمة.