تقرير: تشالوباه يقترب من مغادرة تشيلسي بعد مفاوضات متقدمة مع كومو

السبت، 25 يوليه 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

تشالوباه

يقترب المدافع تريفوه تشالوباه من مغادرة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تقدم المفاوضات مع نادي كومو الإيطالي.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن العرض الأخير قد يكون كافيًا لإتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الناديين دخلا مرحلة المفاوضات المتقدمة، مع توقع تسارع وتيرة المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وكان تشيلسي يطالب بالحصول على 30 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كحوافز، لكنه يبدو مستعدًا لتخفيض مطالبه من أجل إتمام الصفقة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي في الاستفادة من بيع أحد لاعبيه خريجي الأكاديمية، وهو ما يساعده على الالتزام بقواعد الاستدامة والربحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال إتمام الانتقال، ستنتهي علاقة تشالوباه مع تشيلسي بعد 19 عامًا داخل النادي.

وشارك المدافع البالغ من العمر 27 عامًا في 151 مباراة مع الفريق الأول، بعدما تدرج في أكاديمية النادي، كما خاض أربع فترات إعارة خلال مسيرته.

ويبحث تشالوباه عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة، وهو أمر يصعب ضمانه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، في ظل المنافسة مع ماكسينس لاكروا وليفي كولويل وويسلي فوفانا ومامادو سار وآرون أنسيلمينو وجوش أتشيامبونج ويوريل هاتو.

ومن شأن انتقاله إلى كومو أن يمنحه فرصة للعمل تحت قيادة لاعب تشيلسي السابق سيسك فابريجاس، إضافة إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع النادي الإيطالي، الذي حقق تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد تشيلسي لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع الدولي الفرنسي ماكسينس لاكروا قادمًا من كريستال بالاس، وهو ما قد يمهد الطريق لرحيل عدد من المدافعين، أبرزهم أكسيل ديساسي وتشالوباه.

ويُعد كومو الأقرب للحصول على خدمات المدافع الإنجليزي، رغم رفض تشيلسي أول عرضين تقدم بهما النادي الإيطالي.

وقدم كومو عرضًا جديدًا تبلغ قيمته نحو 26 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لحسم الصفقة.

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