الزمالك: الحصول على الرخصة الإفريقية ردا على المشككين

أعلن الزمالك بشكل رسمي الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وقال الزمالك عبر حساباته الرسمية: "الحصول على الرخصة الإفريقية جاء ردا عمليا على كل المشككين، والنادي التزم الصمت طوال الفترة الماضية وفضل العمل بهدوء بعيدا عن الجدل حتى تم الانتهاء من جميع الإجراءات والتأكد من سلامة موقف النادي، ويؤكد مجلس الإدارة أن الأفعال هي الأهم وليست الأقوال".

وكشف نادي الزمالك حصوله على رخصة المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل، وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذلك بعدما أنهى الزمالك كافة القاضيا الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة الإفريقية.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2026-27.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد في الكونفدرالية.

وحصل الزمالك على الرخصة للمشاركة القارية بعد إنهاء كافة القضايا المتعلقة بها في فيفا. (طالع التفاصيل)

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي في البطولة التي حقق لقبها مرة وحيدة الموسم قبل الماضي.

فيما يشارك الأهلي في الكونفدرالية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

وهي المشاركة الأولى للفريق في البطولة منذ موسم 2014-15، علما بأنه حقق لقب موسم 2013-14.

وينضم زد لقائمة الفرق المشاركة قاريا لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفا في نهائي كأس مصر الموسم الماضي لبيراميدز.