الزمالك يعلن إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة والمشاركة في أبطال إفريقيا

أعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وكشف هشام نصر نائب رئيس النادي عبر التطبيق: "الزمالك أنهى جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الأفريقية وأغلقنا ملفي أولكساندريا ونداي".

وبذلك توصل الزمالك لاتفاق مع إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق بشأن مستحقاته، وكذلك نادي أولكساندريا الأوكراني بشأن قيمة صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وكان الموعد الأخير لحسم الحصول على الرخصة الإفريقية هو 25 يوليو الجاري.

واستطاع الزمالك تقليص عدد القضايا من 20 في الشهر الاخير من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة القارية الموسم المقبل.

وبذلك تتبقى على الزمالك قضية وحيدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي في قضية المغربي صلاح الدين مصدق، ولا تؤثر على حصوله على الرخصة الإفريقية.

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.