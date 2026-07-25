خوسانوف يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2031

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد تعاقد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف حتى 2031.

يأتي ذلك بعد موسم ونصف من انضمامه لصفوف سيتيزنز في شتاء 2025.

وقال خوسانوف عبر موقع النادي الرسمي: "هذا يوم عظيم لي ولعائلتي، أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي في مانشستر سيتي".

وأضاف "استمتعت بكل لحظة منذ وصولي إلى مانشستر، وأشعر أنني أتطور وأتعلم الكثير كلاعب".

وتابع "لدي الآن تحدٍ جديد، وهو أن أحظى بإعجاب إنزو ماريسكا وطاقمه، وأن أضمن مكاني في التشكيل الأساسي بانتظام. أنا مصمم على تحقيق ذلك".

وأردف "شكرا لجماهير سيتي على دعمكم المتواصل. كان دعمكم بالغ الأهمية خلال فترة استقراري في إنجلترا والدوري الإنجليزي".

وأتم "الآن، أتطلع فقط إلى الأمام. أنا مستعد لبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي على تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح".

صاحب الـ 22 عاما انضم من لانس في يناير 2025 بعقد حتى 2029.

We're delighted to announce that Abdukodir Khusanov has extended his contract at City until 2031 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 25, 2026

ومنذ ذلك الحين خاض 37 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا وساهم في التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

الأوزبكي ساهم في تأهل منتخب بلاده لأول مرة في كأس العالم 2026.

وتولى الإيطالي إنزو ماريسكا تدريب سيتي عقب رحيل بيب جوارديولا بنهاية الموسم الماضي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال يوم 16 أغسطس المقبل في درع المجتمع قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويبدأ سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 23 أغسطس بلقاء بورنموث في الجولة الأولى.