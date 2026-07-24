مصدر مقرب من الحملاوي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الـ 5 ملايين يورو من بيراميدز

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم كرايوفا الروماني حقيقة عرض بيرايمدز مبلغ 5 ملايين يورو لضمه.

أسد الحملاوي النادي : جامعة كرايوفا بيراميدز

وذكر موقع TRUmedia الروماني أن بيراميدز قدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو لضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب نادي كرايوفا. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ "أكثر من وكيل لاعبين استفسر عن إمكانية انتقال أسد الحملاوي إلى الأهلي أو بيراميدز، لكن لم تصل أي عروض رسمية".

وأضاف "النادي الروماني حدد مبلغا يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب".

وكان مصدر من بيراميدز قد قال في وقت سابق لـ FilGoal.com :"أسد الحملاوي عُرض علينا، لكننا لم نقدم أي عرض رسمي لضمه. والمهاجم الأقرب لتدعيم هجوم الفريق من جنوب إفريقيا".

وذكر موقع "SABC Sport" الجنوب إفريقي في وقت سابق أن الثنائي بيتر شالوليلي و تشيجوفاتسو ماباسا عُرضا على نادي بيراميدز، عقب تعيين رولاني موكوينا مدربا للفريق لتعويض فيستون ماييلي. (طالع التفاصيل)

ويبحث بيراميدز عن تدعيم خط هجومه وتعويض رحيل هدافه الكونغولي فيستون ماييلي.

وارتبط الحملاوي في وقت سابق بالانتقال لصفوف الأهلي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وانتقل أسد الحملاوي إلى نادي كرايوفا الروماني قادما من شلاسك فروتسواف البولندي في صيف 2025، وسرعان ما تأقلم مع فريقه الجديد، ليصبح أحد أبرز الحلول الهجومية.

وفي موسمه الأول في رومانيا، سجل الحملاوي 16 هدفًا في جميع المسابقات، منها 11 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الروماني، لينهي الموسم هدافًا لفريق كرايوفا في البطولة.