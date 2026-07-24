تقرير روماني: بيراميدز يعرض 5 ملايين يورو لضم أسد الحملاوي.. وخلاف وحيد يؤخر الصفقة

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 18:32

كتب : FilGoal

الفلسطيني أسد الحملاوي

كشف تقرير صحفي روماني عن تقديم نادي بيراميدز عرضا ماليا ضخما للتعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم نادي كرايوفا الروماني.

ويبحث بيراميدز عن تدعيم خط هجومه وتعويض رحيل هدافه الكونغولي فيستون ماييلي.

وبحسب موقع TRUmedia الروماني، فإن بيراميدز قدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو لضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب نادي كرايوفا ، والمفاوضات بين الناديين وصلت إلى مرحلة متقدمة.

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مفاوضات انتقال المهاجم الفلسطيني أسعد الحملاوي إلى نادي بيراميدز إف سي كرايوفا

وأوضح التقرير ذاته أن الخلاف الحالي على المكافأة التي سيحصل عليها نادي كرايوفا بناء على عدد المباريات التي سيخوضها اللاعب مع فريقه الجديد.

وشدد التقرير الروماني على أن الأمور إذا سارت على ما يرام، فمن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة بنهاية الأسبوع المقبل.

وارتبط الحملاوي في وقت سابق بالانتقال لصفوف الأهلي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وانتقل أسد الحملاوي إلى نادي كرايوفا الروماني قادما من شلاسك فروتسواف البولندي في صيف 2025، وسرعان ما تأقلم مع فريقه الجديد، ليصبح أحد أبرز الحلول الهجومية.

وفي موسمه الأول في رومانيا، سجل الحملاوي 16 هدفًا في جميع المسابقات، منها 11 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الروماني، لينهي الموسم هدافًا لفريق كرايوفا في البطولة.

أسد الحملاوي بيراميدز
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