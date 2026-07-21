تقرير: الهداف التاريخي لصنداونز معروض على بيراميدز لتعويض ماييلي

يواصل نادي بيراميدز محاولاته لتدعيم خط الهجوم وتعويض رحيل الكونغولي فيستون ماييلي هداف الفريق.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ماييلي توصل إلى اتفاق مع أهلي طرابلس الليبي لضمه في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع "SABC Sport" الجنوب إفريقي، فإن الثنائي بيتر شالوليلي و تشيجوفاتسو ماباسا عُرضا على نادي بيراميدز، عقب تعيين رولاني موكوينا مدربا للفريق لتعويض فيستون ماييلي.

شالويلي الهداف التاريخي لصنداونز برصيد 107 هدف انتهى تعاقده، فيما انفصل ماباسا عن أورلاندو بايرتس وبات لاعبا حرا.

وأضاف التقرير أن شالوليلي يرغب في إحياء فرص احترافه خارج جنوب أفريقيا، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الترجي التونسي والوداد المغربي خلال يناير الماضي.

في المقابل، قضى ماباسا النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى ستيلينبوش، قبل أن يفشل في التوصل لاتفاق بشأن انتقال دائم، ويواصل حاليا التدريبات بشكل فردي في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

وأوضح التقرير أن شالوليلي وماباسا طُرحا على إدارة بيراميدز كخيارين لتدعيم الخط الأمامي، دون أن يحسم رولاني موكوينا حتى الآن موقفه من التعاقد مع أي منهما، رغم اهتمام أندية من الدوري الجنوب أفريقي بضمهما، بينما تبقى أولوية الثنائي هي الاحتراف الخارجي.

وتولى موكوينا تدريب بيراميدز خلفا للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

كما قاد فريق مولودية الجزائر للتتويج بلقب كأس السوبر الجزائري.