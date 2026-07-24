مصدر من بيراميدز لـ في الجول : لم نقدم عروضا رسمية لضم الحملاوي.. ومهاجم جنوب إفريقي الأقرب

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 19:05

كتب : حامد وجدي

أسد الحملاوي

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تقديم عرض رسمي لضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب كرايوفا الروماني.

أسد الحملاوي

النادي : جامعة كرايوفا

وذكر موقع TRUmedia الروماني أن بيراميدز قدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو لضم الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب نادي كرايوفا. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com :"أسد الحملاوي عُرض علينا، لكننا لم نقدم أي عرض رسمي لضمه. والمهاجم الأقرب لتدعيم هجوم الفريق من جنوب إفريقيا".

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وذكر موقع "SABC Sport" الجنوب إفريقي في وقت سابق أن الثنائي بيتر شالوليلي و تشيجوفاتسو ماباسا عُرضا على نادي بيراميدز، عقب تعيين رولاني موكوينا مدربا للفريق لتعويض فيستون ماييلي. (طالع التفاصيل)

ويبحث بيراميدز عن تدعيم خط هجومه وتعويض رحيل هدافه الكونغولي فيستون ماييلي.

وارتبط الحملاوي في وقت سابق بالانتقال لصفوف الأهلي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وانتقل أسد الحملاوي إلى نادي كرايوفا الروماني قادما من شلاسك فروتسواف البولندي في صيف 2025، وسرعان ما تأقلم مع فريقه الجديد، ليصبح أحد أبرز الحلول الهجومية.

وفي موسمه الأول في رومانيا، سجل الحملاوي 16 هدفًا في جميع المسابقات، منها 11 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الروماني، لينهي الموسم هدافًا لفريق كرايوفا في البطولة.

بيراميدز أسد الحملاوي
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