أدهم حامد: وافقت على الانضمام لـ الأهلي دون أي شروط

أعلن أدهم حامد لاعب بتروجت على موافقته على الانتقال لصفوف الأهلي.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه وأبرزهم أدهم حامد. (طالع التفاصيل)

وقال أدهم حامد لاعب بتروجت عبر قناة مودرن: "لم أضع شروطا للانضمام للأهلي، لكن هناك بنود تُوضع بين الوكلاء ومسؤولي النادي".

وأضاف "وافقت على الانضمام للأهلي دون أي شروط".

وأتم "عندما يصل لك عرضا من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز ستفضل الحصول على عقد بمدة أكبر".

صاحب الـ 26 عاما تألق الموسم الماضي وسجل 13 هدفا وصنع 1 في جميع المسابقات خلال 44 مباراة.

يذكر أن 11 هدفا من أصل 13 سجلها أدهم جاءت من ركلات جزاء الموسم المنقضي.

ويشغل أدهم مراكز لاعب الوسط المدافع والمهاجم.

وانضم أدهم من النصر للبنك الأهلي في 2022 ثم أعير للداخلية في 2024.

وانضم لصفوف بتروجت في يناير 2025 وتألق منذ ذلك الحين بقميص الفريق البترولي خاصة بعد رحيل أحمد رضا وحامد حمدان.