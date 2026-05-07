خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف

أبدى نادي بتروجت انفتاحا على بيع 3 من نجومه في الصيف المقبل.

وينافس بتروجت في مجموعة تفادي الهبوط في ثاني مواسمه بالدوري المصري على التوالي منذ صعوده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي هو: توفيق محمد وبدر موسى وأدهم حامد.

وعلم FIlGoal.com أن الثلاثي تلقى عروضا بشكل شخصي. وينتظر بتروجت عروض رسمية من الأندية والمقابل المادي المناسب من أجل بدء التفاوض لبيع لاعبيه.

ويشغل توفيق محمد صاحب الـ 26 عاما مركز الظهير الأيسر وخاض الموسم الجاري 31 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

وفي الوسط يتواجد الفلسطيني بدر موسى والذي سجل 7 أهداف وصنع آخر في 30 مباراة بجميع المسابقات.

ويتصدر أدهم حامد لاعب الوسط البالغ 25 عاما ترتيب هدافي الفريق بتسجيله 10 أهداف وصناعة هدف في جميع المسابقات.

ويحتل بتروجت المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري المصري قبل 5 جولات على النهاية.

وودع بتروجت كأس عاصمة مصر من ربع النهائي على يد إنبي بالخسارة بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفي نفس المرحلة توقف المشوار في كأس مصر على يد بيراميدز بنتيجة 2-0.