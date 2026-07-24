مصدر مقرب من نداي لـ في الجول: تقارب في وجهات النظر لإنهاء أزمة المستحقات

أوضح مصدر مقرب من السنغال إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق على الاقتراب من التوصل لحل لأزمة مستحقات اللاعب.

إبراهيما نداي النادي : الفيصلي الزمالك

وتبلغ مستحقات اللاعب المتأخرة مليون و700 ألف دولار، ويجب على الزمالك حل أزمة مستحقات اللاعب قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال مصدر مقرب من إبراهيما نداي لـ FilGoal.com: "هناك تقارب في وجهات النظر بين اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء، خلال الساعات الأخيرة، في إطار التحركات الجارية لإنهاء أزمة مستحقاته المالية".

وأضاف "نصر عزام المحامي المكلف من جانب إدارة الزمالك بحل الملف، إلى جانب عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة النادي السابق أجريا اتصالات مع يحيى علي وكيل اللاعب، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جدولة مستحقات نداي وحل الأزمة".

وأتم "المفاوضات تسير بشكل إيجابي، الطرفان باتا قريبين من التوصل إلى تسوية نهائية، بما يمهد لإسدال الستار على أزمة مستحقات اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق على أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي. (طالع التفاصيل)

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوزيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين، وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.

وأعلن نادي الزمالك عبر تطبيقه "زملكاوي" إنهاء جميع قضايا فيفا الخاصة بالرخصة الإفريقية من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

يذكر أن قضايا الزمالك في فيفا تقلصت وأصبحت 5 من ضمنهم قضية إيقاف قيد تأديبي.

فيما تتبقى قضيتان يتعلقان برخصة المشاركة في البطولات القارية وهما قضيتي انتقال خوان بيزيرا من أولكسندريا الأوكراني وباقي مستحقات إبراهيما نداي.