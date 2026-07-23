مصدر من الزمالك لـ في الجول: تطورات إيجابية في أزمة مستحقات نداي

الخميس، 23 يوليه 2026 - 14:11

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - إبراهيما نداي

كشف مصدر من الزمالك تطورات إيجابية بشأن أزمة مستحقات إبراهيما نداي والتي من شأنها حصول الأبيض على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

إبراهيما نداي

النادي : الفيصلي

الزمالك

وتبلغ مستحقات اللاعب المتأخرة مليون و700 ألف دولار، ويجب على الزمالك حل أزمة مستحقات اللاعب قبل يوم 25 يوليو الجاري للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "هناك تطورات إيجابية في قضية مستحقات إبراهيما نداي".

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وأضاف "كثفنا المفاوضات مع اللاعب وممثليه والمحامي خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأتم "نسعى للوصول لاتفاق نهائي خلال الساعات المقبلة لحل الأمر بشكل نهائي".

وانضم نداي إلى الزمالك صيف 2022 قادما من لوزيرن السويسري ورحل من الزمالك صيف 2024.

وخاض مع الزمالك 52 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج مع الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2023\24.

يذكر أن قضايا الزمالك في فيفا تقلصت وأصبحت 5 من ضمنهم قضية إيقاف قيد تأديبي.

فيما تتبقى قضيتان يتعلقان برخصة المشاركة في البطولات القارية وهما قضيتي انتقال خوان بيزيرا من أولكسندريا الأوكراني وباقي مستحقات إبراهيما نداي.

الزمالك إبراهيم نداي الرخصة الإفريقية
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