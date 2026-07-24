"يضيف تنوعا لخط الوسط".. نيوكاسل يضم ألادجي بامبا من موناكو

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

ألادجي بامبا - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي ضم الفرنسي ألادجي بامبا من نادي موناكو الفرنسي.

ووقع لاعب الوسط المرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا على عقد يمتد لـ 5 مواسم.

صاحب الـ 20 عاما سيرتدي القميص رقم 8 وأصبح رابع تعاقدات الفريق المُلقب بـ "جيوش المدينة" بعد إوين جاوين وبازومانا توريه وشين ستير.

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وقال اللاعب لموقع النادي الرسمي: "سعيد للغاية لوجودي هنا، إنه تحدٍ جديد وأتوق لبدء مسيرتي. شعرت بحماسٍ كبير عندما علمت باهتمام نيوكاسل بالتعاقد معي".

وأضاف "أعرف تاريخ النادي، زرت الملعب بالفعل، وهو رائع. أتوق للعب على أرض الملعب هناك، وآمل أن أقضي أوقاتا رائعة مع الجماهير".

وأردف "متحمس لاختبار نفسي في دوري جديد، وهو أكبر دوري في العالم. تعلمت الكثير الموسم الماضي، والآن أشعر أنني جاهز لهذه الفرصة الجديدة. سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي".

فيما قال إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل: "يُضيف ألادجي عمقا وتنوعا لخيارات خط وسطنا، ولديه إمكانات هائلة للتطور. كان تطوره منذ انضمامه إلى موناكو مثيرا للإعجاب حقا، ونعتقد أننا قادرون على مساعدته في البناء عليه".

ويأتي انضمام بامبا لتعويض رحيل ساندرو تونالي الذي انضم لتوتنام مقابل 108 ملايين يورو.

وانضم ألادجي لصفوف موناكو الفرنسي في 2021 وخاض مباراته الرسمية الأولى في 2024.

وخاض 25 مباراة الموسم الماضي بقميص موناكو في جميع المسابقات منها 5 في دوري أبطال أوروبا.

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