لا جازيتا ديلو سبورت: جوارديولا رفض تدريب منتخب إيطاليا

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

رفض بيب جوارديولا عرض تدريب منتخب إيطاليا.

وارتبط اسم المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي بتدريب منتخب إيطاليا.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن بيب جوارديولا أبلغ الاتحاد الإيطالي بقراره.

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ويرى الإسباني أن المشروع غير مناسب له في الوقت الحالي من مسيرته.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا يفضل الالتزام بمشروع يتطلب منه العمل اليومي بالتواجد في التدريبات، لكن العمل مع منتخب إيطاليا سيجعله يعتمد أكثر على شبكة من الكشافين والمدربين.

كما أن المشروع الذي عُرض من باولو مالديني وليوناردو يحتاج من 8 لـ 10 سنوات لإعادة منتخب إيطاليا لمكانته الطبيعية وهي مدة غير واقعية لبيب.

وأوضح التقرير أيضا أن المدير الفني يرغب في الحصول على فترة راحة أطول عقب 10 مواسم من نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي للبقاء أكثر من عائلته.

وسبق أن كشف مالديني وجود مفاوضات سابقة مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل والذي يمتد تعاقده حتى 2030.

ولا تزال أسماء أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني ضمن المرشحين لقيادة الأتزوري.

BERGAMO, ITALY - FEBRUARY 16: AC Milan Sporting Strategy & Development Director Paolo Maldini and AC Milan Club Sporting Director Leonardo De Araujo before the Serie A match between Atalanta BC and AC Milan at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on February 16, 2019 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.

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