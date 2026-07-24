لا جازيتا ديلو سبورت: جوارديولا رفض تدريب منتخب إيطاليا

رفض بيب جوارديولا عرض تدريب منتخب إيطاليا.

وارتبط اسم المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي بتدريب منتخب إيطاليا.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن بيب جوارديولا أبلغ الاتحاد الإيطالي بقراره.

ويرى الإسباني أن المشروع غير مناسب له في الوقت الحالي من مسيرته.

وأشار التقرير إلى أن جوارديولا يفضل الالتزام بمشروع يتطلب منه العمل اليومي بالتواجد في التدريبات، لكن العمل مع منتخب إيطاليا سيجعله يعتمد أكثر على شبكة من الكشافين والمدربين.

كما أن المشروع الذي عُرض من باولو مالديني وليوناردو يحتاج من 8 لـ 10 سنوات لإعادة منتخب إيطاليا لمكانته الطبيعية وهي مدة غير واقعية لبيب.

وأوضح التقرير أيضا أن المدير الفني يرغب في الحصول على فترة راحة أطول عقب 10 مواسم من نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي للبقاء أكثر من عائلته.

وسبق أن كشف مالديني وجود مفاوضات سابقة مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل والذي يمتد تعاقده حتى 2030.

ولا تزال أسماء أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني ضمن المرشحين لقيادة الأتزوري.

وظل منصب المدير الفني شاغرا منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية والتي تضم كل من فرنسا وبلجيكا وتركيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره في البطولة خلال توقف سبتمبر وأكتوبر بمواجهات بلجيكا ثم تركيا في شهر سبتمبر ثم فرنسا وتركيا في شهر أكتوبر.

ويختتم مرحلة المجموعات في نوفمبر المقبل بلقائي فرنسا وبلجيكا على الترتيب.