مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي من أجل تدريب إيطاليا قبل جوارديولا

الخميس، 23 يوليه 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

جوارديولا - أنشيلوتي

أوضح باولو مالديني المدير الفني الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه لا يوجد أي استعجال في تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي.

وقال مالديني في تصريحات نشرتها وكالة أنسا: "من الناحية المثالية، سنعلن عن المدرب الجديد هذا الأسبوع، لكن قبل كل شيء، علينا انتظار الشخص الذي نريده حقاً".

وأضاف "هناك شعور بضرورة التحرك بسرعة، لكن لا يوجد استعجال".

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وتابع "لا يمكنني التعليق على اسم بيب جوارديولا، لكن يمكنني القول إننا تحدثنا مع كارلو أنشيلوتي".

وشدد "كان من الصواب أن نبدأ بالأفضل في العالم ونتحقق من مدى توفرهم بشكل عام".

يذكر أن أنشيلوتي جدد عقده مع منتخب البرازيل حتى كأس العالم 2030.

فيما ترك جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في الصيف الماضي بعد 10 سنوات مليئة بالألقاب والإنجازات.

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وظل منصب المدير الفني شاغراً منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هذا العام.

وغاب منتخب الأتزوري عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

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