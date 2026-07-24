تقرير تركي: صلاح يقترب من بشكتاش بعد تخفيض مطالب وكيله

الجمعة، 24 يوليه 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بشكتاش

اقترب محمد صلاح خطوة من الانتقال لـ بشكتاش التركي بعد موافقة وكيله على تخفيض عمولته.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

بشكتاش

وسبق أن كشف رئيس بشكتاش على العقبة التي تحول دون ضم صلاح لصفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية أن رامي عباس وكيل محمد صلاح وافق على تخفيض عمولته والمقدرة بـ 35% من نسبة عقد اللاعب، والتي كانت عقبة في إتمام انتقال لبشكتاش.

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وأشار التقرير إلى أن النادي يجهز العقود للتوقيع وفي انتظار إنهاء التفاصيل مع وكيله بشأن عمولته.

وسبق أن كشف تقرير سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

وحقق الفريق الملقب بالنسور الفوز أمس الخميس على ميتييلاند الدنماركي بهدف دون رد في ذهاب الملحق المؤهل للدوري الأوروبي.

يذكر أن انتقال صلاح لبشكتاش يجذب اهتماما كبيرا م نرجب طيب أردوغان رئيس تركيا. (طالع التفاصيل)

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.

محمد صلاح بشكتاش رامي عباس
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