في الجول يكشف لماذا لا يستطيع الزمالك ضم صفقات جديدة رغم حل قضايا فيفا

أعلن نادي الزمالك حل جميع القضايا الخاصة بالحصول على الرخصة الإفريقية للموسم المقبل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، هل يحق له عقب الإعلان إبرام التعاقدات لتدعيم الفريق؟

واستطاع الزمالك تقليص عدد القضايا من 20 في الشهر الاخير من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة القارية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ويكشف لكم FilGoal.com لماذا لا يستطيع الزمالك ضم صفقات جديدة رغم حل قضايا فيفا؟

تعرض الزمالك لإيقاف القيد التأديبي لمدة فترتين في قضية المغربي صلاح الدين مصدق.

وتقدم النادي بتظلم على القرار في الشق المستعجل لكن تم رفضه.

ينتظر الزمالك حاليا من المحكمة الرياضية تحديد موعد الجلسة الجديد للنظر في القضية، وهو ما يقلل من فرص النادي في إبرام تعاقدات صيفية.

وفي حال تقلصت العقوبة قبل يناير 2027 لتصبح فترة إيقاف واحدة فقط بدلا من 2 سيحق للنادي إبرام صفقات في الشتاء.

ورحل عن صفوف الأبيض كل من حسام عبد المجيد إلى لودوجريتس البلغاري مقابل 1.5 مليون يورو وأحمد حمدي إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر في الصيف الحالي.

كما فسخ النادي مؤخرا تعاقد حازم أسامة لاعب فريق الشباب. (طالع التفاصيل)

ويعد الصربي فوك رازوفيتش الأقرب لخلافة معتمد جمال في تدريب الزمالك الموسم المقبل. (تعرف على المدرب أكثر من هنا)

ويشارك الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بصفته بطلا لمسابقة الدوري المصري.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات، إذ تواجد خلالها في الكونفدرالية وحقق اللقب في 2024 وخسر نهائي 2026.