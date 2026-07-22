خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع حازم أسامة
الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 21:46
كتب : FilGoal
توصل الزمالك إلى اتفاق لفسخ التعاقد مع لاعبه الشاب حازم أسامة.
حازم أسامة
النادي : الزمالك
وكان عقد حازم أسامة مع الزمالك يمتد إلى صيف 2028.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل إلى اتفاق مع حازم أسامة على فسخ تعاقده ليصبح لاعبا حرا.
ويدرس حازم أسامة عددا من العروض لاختيار الأنسب له في المرحلة المقبلة.
حازم أسامة هو أحد خريجين قطاع الناشئين بنادي الزمالك.
وسبق لأسامة لعب 9 مباريات بقميص الفريق الأول للزمالك ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
ويبلغ أسامة من العمر 23 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن
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