خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع حازم أسامة

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

حازم أسامة

توصل الزمالك إلى اتفاق لفسخ التعاقد مع لاعبه الشاب حازم أسامة.

حازم أسامة

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان عقد حازم أسامة مع الزمالك يمتد إلى صيف 2028.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل إلى اتفاق مع حازم أسامة على فسخ تعاقده ليصبح لاعبا حرا.

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ويدرس حازم أسامة عددا من العروض لاختيار الأنسب له في المرحلة المقبلة.

حازم أسامة هو أحد خريجين قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وسبق لأسامة لعب 9 مباريات بقميص الفريق الأول للزمالك ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويبلغ أسامة من العمر 23 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن

الزمالك حازم أسامة
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