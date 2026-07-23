جافي: لا يجب إيقاف باريديس

الخميس، 23 يوليه 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي إسبانيا والأرجنتين عقب النهائي

يرفض جافي لاعب منتخب إسبانيا تعرض لياندرو باريديس لاعب منتخب الأرجنتين للإيقاف عقب المشادة التي نشبت بينهما بعد انطلاق صافرة نهاية نهائي كأس العالم 2026.

جافي

النادي : برشلونة

لياندرو باريديس

النادي : بوكا جونيورز

أمريكا 2026

وكشفت قناة "فوكس سبورت" الأمريكية أن فيفا قرر التحقيق مع ثنائي الأرجنتين باريديس ومولينا بسبب المشادة. (طالع التفاصيل)

وقال جافي لاعب منتخب إسبانيا لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لا أعتقد إنه يجب إيقاف باريديس".

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وأضاف "أتفهم أنها ليست صورة جيدة للأطفال، لكنني أعتقد أن هناك أيضا هذا الجانب في كرة القدم، وهو جانب أكثر بدنية وعدوانية".

وأتم "كان من المنطقي طرده أثناء المباراة وانتهى الأمر. في النهاية، أعتقد أن الأمر كله يتعلق بكرة القدم، ويجب أن يكون كذلك".

وقرر فيفا تعيين مدعي عاما لقيادة التحقيقات مع لاعبي الأرجنتين بسبب الاتهامات الموجهة لهم بانتهاك قواعد الاتحاد الدولي التأديبية.

وسبق أن أبدى روبرتو أيالا مدرب الأرجنتين المساعد اعتذاره لداني أولمو لاعب إسبانيا بعد ما بدر منه عقب صافرة النهاية.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد سجله فيران توريس.

وحققت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.

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