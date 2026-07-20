فوكس سبورت: فيفا يحقق مع ثنائي الأرجنتين بسبب الاعتداء على لاعبي إسبانيا

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 23:27

كتب : FilGoal

بطاقة صفراء لـ لياندرو باريديس

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا مع لاعبين من منتخب الأرجنتين بسبب الاعتداء على لاعبي إسبانيا عقب نهائي كأس العالم.

وكشفت قناة "فوكس سبورت" الأمريكية أن فيفا قرر التحقيق مع ثنائي الأرجنتين باريديس ومولينا بسبب المشادة التي نشبت عقب نهائي كأس العالم ضد إسبانيا.

باريديس لضربه إريك جارسيا في حلقه ثم ألقى جافي على الأرض، ومولينا الذي ضرب رودري في بطنه.

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وقرر فيفا تعيين مدعي عاما لقيادة التحقيقات مع لاعبي الأرجنتين بسبب الاتهامات الموجهة لهم بانتهاك قواعد الاتحاد الدولي التأديبية.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

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