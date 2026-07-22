بعد صفعه في نهائي كأس العالم.. أيالا يعتذر لداني أولمو

قدم روبرتو أيالا، مساعد ليونيل سكالوني في الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، اعتذاره إلى داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا، بعد الواقعة التي جمعتهما عقب نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أنه أخطأ في تصرفه وأنه سيعتذر للاعب الإسباني بشكل شخصي.

وشهدت نهاية المباراة النهائية، التي توج فيها منتخب إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين، اشتباكات بين لاعبي وأفراد الجهازين الفنيين، وكان أيالا أحد أبرز أطرافها بعدما ظهر وهو يصفع داني أولمو، في لقطة أثارت جدلا واسعا.

وقال أيالا في تصريحات لإذاعة فالنسيا كابيتال راديو: "رأيت اشتباكا في وسط الملعب، فتوجهنا لمحاولة إبعاد لاعبينا ومنع الأمور من التصعيد."

وأضاف: "أتحمل المسؤولية كاملة عما فعلته. كانت نيتي فقط الفصل بين اللاعبين، لا أكثر. أحيانا تكون الأجواء مشحونة والمشاعر مرتفعة، لكن هذا ليس مبررا، خاصة أن المنصب الذي أشغله يفرض عليّ التصرف بشكل أفضل."

وتحدث عن الواقعة مع أولمو قائلا: "ما حدث كان مجرد دفعة، وليس لكمة كما قيل. كانت ردة فعل على شيء قاله لي. وإذا التقيت داني أولمو فسأعتذر له شخصيا."

واعتبر أيالا أن الواقعة أخذت حجما أكبر من اللازم، قائلا: "مثل هذه المواقف حدثت آلاف المرات في كرة القدم، لكن لا أعرف لماذا في الفترة الأخيرة أصبح هناك نوع من الحملات أو الرغبة في رؤية منتخبنا بصورة سيئة."

وأردف: "أنا آسف، ولا يجوز أن أسمح لمشاعري أو لأي استفزاز من الطرف الآخر بأن يؤثر على تصرفاتي. الجميع قد يرتكب أخطاء، لكن المهم هو الاعتذار وتحمل العواقب."

كما نفى أيالا أن يكون تجاهل لاعبي الأرجنتين لاحتفالات منتخب إسبانيا مقصودا، موضحا: "هناك من يحاول البحث عن أي شيء لتقديم صورة سلبية عن الأرجنتين، بينما يتجاهلون الكثير من التصرفات الإيجابية من لاعبي إسبانيا. نحن بحاجة إلى صحافة حقيقية."

وأوضح سبب توجه لاعبي الأرجنتين إلى المدرجات عقب المباراة قائلا: "بعض أفراد عائلاتنا واجهوا مشكلات في المدرجات، لذلك ذهبنا إليهم، كما أردنا توجيه الشكر للجماهير التي حضرت وساندتنا."

وعن أداء الحكم سلافكو فينتشيتش، قال أيالا: "قام بعمله. ربما تغاضى عن بعض الأخطاء البسيطة وترك اللعب يستمر، لكن لا يمكننا القول إن الحكم كان سيئا. إدارة نهائي كأس العالم ليست بالأمر السهل، وأعتقد أنه أدار المباراة بشكل جيد."

واختتم مساعد سكالوني تصريحاته بالإشادة بمنتخب لويس دي لا فوينتي قائلا: "عندما تخسر أمام فريق، عليك أن تتعلم من التجربة. إسبانيا قدمت كرة قدم جميلة طوال كأس العالم، وفي النهاية فازت باللقب لأنها استحقت ذلك."

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد سجله فيران توريس.

وحققت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.